ЗСУ мають успіх на важливому напрямку

Голова Миколаївської ОВА Кім натякає на швидке визволення Снігурівки. Про це пише телеграм-канал «Х.вий Херсон».

«РЕАЛ» не бачив, де Кім натякає на Снігурівку, а ось натяк на те, що щось важливе відбулося на Каховській ГЕС, в нього є.

Тим часом, так звані військові кореспонденти (вільні пропагандисти) РФ теж скаржаться, що їх уже вибили звідти (зі Снігурівки). Проте Генштаб ЗСУ поки що цю інформацію не підтвердив.

У свою чергу, гауляйтер Херсонщини Стремоусів заявив на своєму каналі, що ЗСУ вдалося закріпитися на північній околиці Снігурівки і там зараз триває бій.