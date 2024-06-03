 

ЗСУ ліквідували ворожу ДРГ на моторному човні в гирлі Дніпра

  1. 03.06.2024
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Оператори безпілотних літальних апаратів Збройних сил України виявили в дніпровських плавнях у Херсонській області моторний човен, щільно напханий російськими окупантами.

Про це повідомив Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ», оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, записаних тим самим БПЛА (чи кількома).

Першим же скидом гранати наші захисники влучили прямо в човен, з якого ще не встигли десантуватися інтервенти. Вже після вибуху вони почали вистрибувати з нього в воду.

Однак, чи то вони були майже всі серйозно поранені, чи потрапили у якусь трясовину, або ж були інші скиди гранат, які не потрапили у ролик, але на його завершенні нам показано вісім трупів загарбників.

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