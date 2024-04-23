ЗСУ ліквідували пів роти окупантів у Бердичах

Бійці Збройних сил України в частково окупованому, але нескореному селі Бердичі на Авдіївському напрямку знищили велику штурмову піхотну групу російських окупантів.

Про це вцілілі загарбники розповіли у «ВКонтакте», а ми про це дізналися зі сторінки у соціальній мережі «Х» (колишній «Твіттер») блогера і українського патріота з Донецька під ніком «Necro Mancer».

В результаті штурму бійці Сил оборони ліквідували 54 інтервенти (більше пів роти), ще 20 (взвод) змогли відступити, будучи пораненими. Дивись скриншот.

З попередніх новин відомо, що в районі Бердичів воює 47-а окрема механізована бригада Збройних сил України.