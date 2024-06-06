ЗСУ компенсують дефіцит снарядів муляжами військової техніки

Західні артилерійські снаряди лише почали надходити Збройним силам в Україні в більшій кількості, і це вже позначилося на ситуації на лінії фронту. Однак російські окупанти наразі роблять приблизно в п’ять разів більше пострілів з гармат, ніж Сили оборони.

Коли поставки боєприпасів досягнуть стабільного піку, ефект стане куди сильнішим, але не скоро: «Після прибуття першої зброї, наданої Заходом, досягнення тактичного і оперативного ефекту на фронті займе деякий час».

Про це з посиланням на українських військових повідомило видання «Telegraph» і, з посиланням вже на нього американський Інститут вивчення війни (ISW):

«Російські війська намагаються досягти значних тактичних і оперативних переваг до того, як американська військова допомога надійде до українських сил на фронті в повному обсязі».

Тим часом «воєнкори» російських фашистів жаліються, що 70% техніки ЗСУ, яку виявляє їх розвідка в прифронтовій зоні, є якісними муляжами як західних, так і радянських машин. Відповідно, інтервенти витрачають на них чимало тих же боєприпасів. Це допомагає хоч якось компенсувати перевагу агресора.