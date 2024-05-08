 

ЗСУ і погода завдали великих втрат окупантам у Серебрянському лісництві

  1. 08.05.2024
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Бійці Сил оборони за сприяння погоди завдали великих втрат і шкоди російським окупантам у Серебрянському лісництві Луганської області (Лиманський або Кремінський напрямок).

Про це сьогодні о 00:13 у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» лаконічо повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади ЗСУ Станіслав Бунятов (Осман):

«Поблизу Кремінної у орків погоріло сьогодні дуже багато боєприпасів через пожежі. Природа на нашій стороні».

А вже о 9:06 блогер і лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» розповів більш докладно: «Вчора наші пацани підірвали смачно пару точок з БК у орків в лісі під Кремінною. Внаслідок цього вигоріла майже вся частина лісу, яка під орками. Вітер вчора був дуже сильний — допоміг рознести пожежу якнайдалі».

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