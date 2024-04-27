 

ЗСУ ефективно знищують тили окупантів на Херсонщині

  1. 27.04.2024
  2. Рубрика:

Бійці Сил оборони знищили дві бойові машини піхоти російських загарбників, які вони начебто добре замаскували у лісі біля частково звільненого села Кринки на лівому (окупованого) березі Дніпра у Херсонській області.

Про це у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» о 13:04 повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман).

Також він стверджує, що ЗСУ артилерійським вогнем і дронами-камікадзе з правого вільного берегу відбивають у інтервентів бажання до наступальних дій:

«На Херсонському напрямку смажимо русню 24/7 та ефективно вибиваємо глибокі тили. Концентрація наших ударних БПЛА та артилерії достатня, щоб орки всерйоз навіть не задумались про відбиття Кринок, а тим паче за форсування Дніпра… Ворожа арта живе не більше 3 днів, наші «очі» літають на правому березі всюди. Від Каховки до Голої Пристані орки бояться пересуватися навіть на легкових автомобілях».

І попри все це: «Нашим піхотинцям стояти (на лівому березі) дуже складно, логістика бажає бути кращою».

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Казах Димаш Кудайбергенов затмил Витаса на китайском песенном шоу: видео

25.01.2017 - 20:40
Песенный конкурс I Am a Singer, который проводят в Китае, открыл для жителей Поднебесной новую звезду. Речь о молодом певце из Казахстана Димаше Кудайбергенове, ставшем победителем первого из 14-ти этапов ...
читать

В Луцке подожгли гостиницу и спорткомплекс: видео

24.07.2017
Ночью 24 июля в Луцке ...
читать

Говорухин заявил, что слово «россияне» звучит отвратительно: видео

17.11.2016
Недавно президент России Путин предложил ...
читать

Путин зловеще пошутил о поедании чертиков: видео

25.04.2017
Путин сравнил с себя моллюском ...
читать