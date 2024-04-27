ЗСУ ефективно знищують тили окупантів на Херсонщині

Бійці Сил оборони знищили дві бойові машини піхоти російських загарбників, які вони начебто добре замаскували у лісі біля частково звільненого села Кринки на лівому (окупованого) березі Дніпра у Херсонській області.

Про це у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» о 13:04 повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман).

Також він стверджує, що ЗСУ артилерійським вогнем і дронами-камікадзе з правого вільного берегу відбивають у інтервентів бажання до наступальних дій:

«На Херсонському напрямку смажимо русню 24/7 та ефективно вибиваємо глибокі тили. Концентрація наших ударних БПЛА та артилерії достатня, щоб орки всерйоз навіть не задумались про відбиття Кринок, а тим паче за форсування Дніпра… Ворожа арта живе не більше 3 днів, наші «очі» літають на правому березі всюди. Від Каховки до Голої Пристані орки бояться пересуватися навіть на легкових автомобілях».

І попри все це: «Нашим піхотинцям стояти (на лівому березі) дуже складно, логістика бажає бути кращою».