 

Бійці ЗСУ знищили штурмову колону росіян

  1. 28.05.2024
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Бійці підрозділу ударних безпілотних авіаційних комплексів «Strike Drones Company» 47-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України сьогодні вранці знищили штурмову бронетанкову колону з десантом російських окупантів на Покровському (раніше Авдіївському) напрямку.

Про це служба зв’язків з громадськістю бригади повідомила на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих як дронами-камікадзе (саме вони нищили ворожу техніку), так і контрольними безпілотними літальними апаратами.

В коментарі вказано, що ворог розраховував на те, що Сонце сходило за спинами штурмовиків і воно засліпить наших захисників. До того ж загарбники обмежили видимість на полі бою димовою завісою…

Однак це не завадило нашим захисникам знищити танк з написом «Бармалей», гусеничну бойову машину піхоти БМП-2 та колісний бронетранспортер. В кожну машину влучили по кілька баражуючих боєприпасів.

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