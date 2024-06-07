ЗСУ добивають залишки 2 АК «ЛНР» у Білогорівці

Російські окупанти нещодавно підтверджено просунулися вперед на північний схід від міста Сіверськ Донецької області. Про це без подробиць в сьогоднішньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

До речі, на північний схід від Сіверська знаходиться Серебрянське лісництво (Кремінський ліс) та нескорене село Білогорівка Луганської області.

За даними авторитетного вітчизняного укладача фронтових мап і військового експерта «DeepState», західна половина населеного пункту перебуває під впевненим контролем Збройних сил України, тоді як східна – у сірій зоні активних боїв.

При цьому рашистська пропаганда стверджує, що загарбники повністю захопили Білогорівку. Однак їм суперечать навіть деякі рашистські ж «воєнкори». Зокрема, «Wayne Howell» не тільки заперечує окупацію села, але й розповів, що Збройні сили України успішно контратакують.

А головне, що мінімальні досягнення загарбників далися їм дорогою ціною: «Це фактичне добивання залишків другого армійського корпусу (ЛНР)… Там «м’ясо».