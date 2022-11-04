ЗСУ дали запеклу відсіч окупантам на Бахмутському напрямку

Найбільш важкі бої поточного тижня йдуть на Бахмутському напрямку в Донецькій області.

Про це у вечірньому зверненні до українців, зокрема, зазначив Володимир Зеленський: «Це Бахмут і Соледар. Тримаємо наші позиції… Російська армія витратила вже стільки життів своїх людей і стільки боєприпасів, скільки, мабуть, не витрачала у двох Чеченських війнах разом узятих».

Угруповання Обєднаних сил в своєму вечірньому зведенні за четверте листопада заявило, зокрема, про «запеклу відсіч ворогу на напрямках Білогорівки та Соледару». Бойові безповоротні втрати противника на східному напрямку в цілому склали: особового складу – 209 осіб, танків – 3, бойових броньованих машин – 11, артилерійських систем – 1, БПЛА – 1, автомобілі – 2.

Тим часом, бригада швидкого реагування Національної гвардії України оприлюднила відео, на якому її артилеристи знищують групу ворожої піхоти на Бахмутському напрямку. Відео знято безпілотним літальним апаратом, який коригував вогонь по ворогу.

А телеграм-канал «Оперативний ЗСУ» розповів, що на цій ділянці фронту бійці НГУ знищили танк «Т72Б3» загарбників. На відео він палає вверх гусеницями.