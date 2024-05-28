ЗСУ дали відсіч окупантам на Покровському напрямку

Бійці Сил оборони за 22 з половиною години минулої доби на Покровському (раніше Авдіївському) напрямку знищили один танк і дев’ять бойових броньованих машин різних типів російських окупантів, які штурмували наші позиції. Разом маємо роту бронетехніки.

Також були знищені три гармати і три автомобілі загарбників, а їх втрати у живій силі оцінені більш ніж в 350 чоловік (три з половиною роти) ліквідованими і пораненими.

Про це в останньому на момент написання цих рядків зведенні, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, розповів пресцентр Генерального штабу Збройних сил України:

«На Покровському напрямку підрозділи нашого угруповання відбивали 21 атаку противника. 11 штурмових спроб росіян прорватися далі від Очеретиного успіху не мали. Крім того, українські воїни стали на заваді 5 атакам ворога в районі Новоселівки Першої. Тривають бої поблизу Сокола, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Невельського. На окремих ділянках ситуація напружена».