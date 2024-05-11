 

Знищено велику нафтобазу в тилу окупантів на Луганщині

  1. 11.05.2024
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Минулої ночі після потужного вибуху сталася масштабна пожежа на великій нафтобазі в окупованому з 2014 року місті Ровеньки Луганської області (мінімум 105 кілометрів до найближчої ділянки фронту).

Про це масово повідомляли в соціальних мережах і Телеграм-каналах місцеві жителі, оприлюднюючи відповідні відео. Очевидно, що поблизу однієї великої пожежі мали місце кілька менших.

Окупаційна влада повідомила, що навколо ураженої нафтобази загорілися кілька сусідніх житлових будинків. 

А удар начебто було завдано ракетою ATACMS. Принаймні рашистські «воєнкори» показують фотографії його вцілілого суббоєприпасу «M74»,  знайденого біля нафтобази.

Що ж, «звичайний» високоточний снаряд GMRLS від реактивної системи залпового вогню  HIMARS більше вісімдесяти кілометрів подолати не може…

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