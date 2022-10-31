Знищено три російські вертольоти «Ка-52»

Сьогодні вранці на Херсонському напрямку Збройні сили України знищили ударний гелікоптер «Ка-52» («Алігатор») російських загарбників. Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

В свою чергу, російські пабліки та засоби масової інформації повідомляють, що на військовому аеродромі Псковської області РФ вчора близько 22:00 внаслідок вибухів були пошкоджені ще два «Ка-52». Там вони перебували на ремонті. Про це, зокрема, пише російський ресурс «Baza»

Військовослужбовці (російські) почули кілька потужних вибухів, а потім побачили розкидані уламки двох гелікоптерів (їх розкидало на 200 метрів навколо). Причину вибухів не встановлено.