 

Знищено три російські вертольоти «Ка-52»

  1. 31.10.2022
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Сьогодні вранці на Херсонському напрямку Збройні сили України знищили ударний гелікоптер «Ка-52» («Алігатор») російських загарбників. Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

В свою чергу, російські пабліки та засоби масової інформації повідомляють, що на військовому аеродромі Псковської області РФ вчора близько 22:00 внаслідок вибухів були пошкоджені ще два «Ка-52». Там вони перебували на ремонті. Про це, зокрема, пише російський ресурс «Baza» 

Військовослужбовці (російські) почули кілька потужних вибухів, а потім побачили розкидані уламки двох гелікоптерів (їх розкидало на 200 метрів навколо). Причину вибухів не встановлено.

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