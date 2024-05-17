Змінено порядок бронювання від мобілізації на підприємствах двох сфер

Уряд вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних. Працівники критично важливих підприємств ПЕК та ІТ будуть бронюватися без обмежень. По це йдеться у постанові від 14 травня.

Зазначається, що військовозобов’язані працівники підприємств паливно-енергетичного комплексу, перелік яких затверджується Міненерго, та підприємств, які надають електронні комунікаційні послуги, що визначені Мінцифри критично важливими, підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності. До цих підприємств не застосовуються обмеження щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.

Крім того, підлягають бронювання працівники підрядних організацій, які здійснюють будівництво, ремонт, відновлення, виготовлення та/або постачання обладнання, надають послуги, проводять інші інженерно-технічні заходи для забезпечення безперебійного функціонування Об’єднаної енергетичної системи та газотранспортної системи України.

Раніше повідомлялося, що Міністерство економіки забронювало військовозобов’язаних працівників компаній Glovo, Visa, Favbet Tech на період мобілізації. Дане рішення спричинило бурхливу реакцію у суспільстві.

Ці накази були скасовані віцепрем’єркою… Але незабаром той самий Favbet Tech пояснив, що мова йде всього про 15 його працівників, які працюють над програмуванням у військовій сфері і розвивають напрямок виробництва і застосування БПЛА. Тобто хейт був несправедливим.

Нагадаємо, 7 травня Кабмін продовжив на місяць термін всіх чинних бронювань від мобілізації.