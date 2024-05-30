Журі присяжних визнало Трампа винним в кримінальній справі

Журі присяжних визнало колишнього президента США Дональда Трампа винним за всіма 34-ма звинуваченнями в кримінальній справі про приховування грошей. Тепер залишилося лише винесення вироку. Суддя Хуан Мерчан призначив слухання щодо цього на 11 липня.

Як повідомляє CNN, суд присяжних Манхеттена визнав Дональда Трампа винним за всіма 34 пунктами звинувачення у фальсифікації ділової документації, з якою він зіткнувся в кримінальному процесі щодо приховування грошей.

Трамп став першим президентом в історії США, якого засудили за тяжкий злочин.

Прокуратура звинуватила Трампа у справі про виплату грошей порноакторці за нерозголошення інформації з метою впливу на вибори 2016 року.

Після вироку Трамп розкритикував судовий процес , назвавши його «ганьбою» та «сфальсифікованим».

Нагадаємо, у лютому Трампа офіційно зобов’язали виплатити 454,2 млн доларів після того, як його визнали винним у маніпулюванні власним капіталом у цивільній справі про шахрайство.

Відповідне рішення у п’ятницю, 23 лютого, ухвалив суддя штату Нью-Йорк. ЗВиплата включає штраф у розмірі 354,9 млн доларів, який суд призначив 16 лютого, плюс відсотки.

Суд також зобов’язав повнолітніх синів Трампа, Дональда Трампа-молодшого та Еріка Трампа, виплатити майже 4,7 млн доларів кожного, а колишнього фінансового директора Trump Organization Аллена Вайссельберга — 1,1 мільйона доларів, включаючи відсотки.

Загальна сума виплат становить $464,6 млн. (на всіх чотирьох). Понад 114 тис. доларів відсотків будуть продовжувати нараховуватися щодня, переважно лише для Дональда Трампа. Рішення було оприлюднене в п’ятницю.

Це далеко не єдиний програний Трампом суд.

Так, 26 січня 2024 року Федеральний суд Нью-Йорка зобов’язав Дональда Трампа виплатити 83,3 мільйона доларів компенсації письменниці та журналістці Джин Керролл за наклеп.

Нагадаємо, нещодавно Трамп програв суд проти колишнього агента британської розвідки МІ-6 Крістофера Стіла. Суд відхилив позов Трампа, пов’язаний із досьє про нібито причетність Кремля до його перемоги у виборах 2016 року повідомляв Bloomberg.

Під час передвиборчої кампанії, яка принесла Трампу перемогу, досьє спецпризначенця з інформацією про ймовірні зв’язки Трампа з Росією потрапило у ЗМІ.

Минулого року Трамп, в контексті цьогорічних президентських виборів у США, подав до суду на колишнього агента МІ-6 Крістофера Стіла та його фірму бізнес-розвідки Orbis у справі за статтею про захист даних. Трамп заявив, що зазнав «значної шкоди і страждань» через публікацію досьє та намагався домогтися від судді рішення про неправдивість оприлюдненої у звіті інформації.

У січні 2017 року досьє Стіла розповсюдила компанія BuzzFeed. У ньому стверджувалося, що президентська кампанія була скомпрометована Федеральною службою безпеки РФ.

Суддя Карен Стейн у четвер, 1 лютого, відхилила позов і зазначила, що Трамп не має жодних шансів отримати компенсацію за будь-які страждання, яких він міг зазнати. І додала, що не планує визначати достовірність інформації у самому досьє.

«Насправді позивач домагається висновків суду для відновлення своєї репутації за обставин, коли він не зміг сформулювати жодного життєздатного засобу правового захисту, який він мав би реальну перспективу отримати», — зазначила Стейн.