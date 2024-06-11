Женская одежда оптом по цене производителя на 7 километре в Одессе

Украинки следят за модой и стремятся быть привлекательными в любой обстановке. Владельцам магазинов одежды приходится часто обновлять ассортимент, а без надежного поставщика качественной женской одежды оптом сделать это не просто.

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Модельный ряд женкой одежды

В товарной коллекции собрана модная женская одежда оптом от лучших отечественных и зарубежных производителей. В базовый ассортимент входят красивые и сравнительно недорогие изделия широкого размерного ряда. Можно заказать:

Легкие летние платья, сарафаны, майки и футболки, шорты и юбки, открытие и закрытые купальники и туники. Комфортные повседневные платья разной длины и расцветки из натуральных и комбинированных тканей и элегантные вечерние наряды с массой декоративных дополнений, с оригинальными элементами кроя для торжественных мероприятий и романтических свиданий. Демисезонную и зимнюю верхнюю одежду: плащи, пальто, укороченные стильные бомберы и куртки с застежкой на пуговицах и молнии с капюшоном и без, сшитые из джинсовой ткани, плащевки, драпа, экокожи или меха. Одежду офисного и делового стиля — юбочные и брючные костюмы, сорочки рубашечного типа, нарядные блузы, жилетки и классические юбки и брюки. Летнюю и утепленную женскую одежду оптом дешево для занятий спортом на открытом воздухе и в зале: футболки, шорты, спортивные штаны и худи. Юбки макси, миди и мини длины для максимального подчеркивания красоты ножек. Широкие плиссированные юбки и юбки карандаши сшитые точно по фигуре, а также юбки современного стиля из джинсы или плащевки с множеством карманов. Джинсовые сарафаны, юбки, жилетки и куртки. Современные стильные модели джинсов с разрезами и потертостями, крой скинни, бойфренды или мом. Комбинезоны комфортные джинсовые варианты и легкие летние в сдержанном классическом стиле, и с откровенным вырезом на груди или спине с длинными или короткими рукавами. Трикотажные свитера, кардиганы, батники, регланы, кофты и элегантные лосины. Нежное, комфортное и красивое нижнее белье. Одежду для дома домашние платья, костюмы и халаты. Комплекты для сна пижамы и ночные рубашки.

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