Зеленський вперше показав ракету-дрон «Паляниця»

Розробку української далекобійної ракети-дрон Паляниця завершили за 1,5 роки. В радіусі її дії перебувають кілька десятків російських військових аеропортів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Facebook.

«Вчора відбулось перше успішне бойове застосування нашої нової зброї – української далекобійної ракети-дрона Паляниця. Розробленої власними силами, щоб знищити наступальний потенціал ворога. Ракет-дронів ставатиме більше, як стало більше наших далекобійних ударних дронів, результати яких ми бачимо майже щодня», — йдеться в повідомленні.

У відео, яке опублікував президент, відзначають, що один з найефективніших способів протистояти російським ракетним обстрілам — бити по носіях цього озброєння — російських військових аеродромах. Союзники не дозволяють використовувати для цього своє озброєння, зазначив голова держави.

Україна запустила грантову програму для приватних ракетних проєктів, інвестувала в державні конструкторські бюро і провела дерегуляцію для стимуляції цієї галузі і Паляниця — це перший результат цих зусиль.

Практично вся інформація про ракету засекречена.

Паляниця буде запускатися із наземної платформи. Двигун – турбореактивний. Вартість ракети дрона набагато нижча аналогів і робота щодо здешевлення та збільшення виробництва триває.