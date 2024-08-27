Зеленський відреагував на заяву Ватикана щодо заборони РПЦ

Президент України Володимир Зеленський сьогодні досить дипломатично відреагував на заяву папи Римського Франциска щодо закону про заборону в нашій країні церков, пов’язаних з Росією.

На пресконференції під час форуму «Україна 2024. Незалежність» наголосив, що негативна реакція Ватикану на закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних з РФ, свідчить про необхідність посилення роботи Києва у світовому інформаційному просторі з відстоювання правдивої позиції.

«Важливо не втрачати зв’язок ні з Ватиканом, ні з Італією, ні з інформпростором усієї Європи та США», — сказав Зеленський, коментуючи позицію Ватикану й відповідаючи на запитання, чи розуміють міжнародні партнери, що йдеться не про церкву як таку, а про зону впливу РФ на території України.

Зеленський наголосив, що вся команда президента України мала зустрічі у Ватикані на різних рівнях.

«Це дуже складно (пояснити позицію ворожого впливу РПЦ — ред.). Це стосується не Ватикану, а в принципі: як тільки ти робиш паузи в інформаційній роботі, в інформаційній боротьбі за правдивий інформпростір… усе заповнюється інформацією РФ. Вони в цьому працюють як годинник», — пояснив глава держави.

За його словами, у росіян «напрацьовані інституції, великі гроші, багато людей всюди — від бізнесу до політики і релігії».

«Тому: тільки працювати щоденно. І сьогодні заява одна (від Ватикану — ред.), а завтра, якщо ви попрацюєте, може бути й інша заява. Церква працює за кордоном сильно», — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, два дні тому папа Римський вкотре продемонстрував прихильність до фашистського режиму РФ. При цьому незрозуміло, робить він це свідомо, чи просто так наївно сприймає реалії.

Так чи інакше Франциск занепокоєний рішенням заборонити діяльність російської церкви на території України. Про це пише Vatican News у неділю, 25 серпня.

Понтифік наголосив, що продовжує з болем спостерігати за подіями в Україні та РФ.

«Нехай жодна християнська церква не буде скасована прямо чи опосередковано: церкви не слід чіпати», — заявив Франциск під час недільної проповіді на площі Святого Петра у Ватикані.

Нещодавно ухвалений в Україні закон викликав у нього «побоювання щодо свободи тих, хто молиться».

Він закликав дозволити людям молитися «в тій церкві, яку вони вважають своєю».

Зазначимо, що насправді прийнятий закон дає УПЦ 9 місяців на те, щоб розірвати відносини з РПЦ, яка обслуговує режим Путіна і закликає до вбивств українців, героїзуючи російських фашистів.

Фактично держава ще раз вказала шлях — всі священики УПЦ можуть перейти до ПЦУ. Якщо не захочуть, тоді через рішення судів промосковські контори будуть забороняти. Бо вже не сила терпіти роботу цієї церкви на ворога, який нищить країну.

А папі Римському слід закликати до припинення війни слугу диявола на землі, що засів у Кремлі, а не вчергове потурати йому… Нагадаємо, цього року Франциск вже закликав Україну до викидування перед ворогом білого прапору (тобто закликав, щоб ми здалися).