 

Зеленський відреагував на удар Росії по Полтавщині

  1. 17.06.2024
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Допомога партнерів України системами ППО та авіацією — це справедлива відповідь на терор Росії. Про це заявив президент Володимир Зеленський, коментуючи ворожий ракетний удар по Полтавській області в понеділок, 17 червня.

«Агресія Росії проти наших людей не припиняється жодного дня. Нам життєво необхідно посилювати захист неба сучасними системами ППО, авіацією. І я дякую партнерам, які нам допомагають у цьому. Це справедлива відповідь на терор росіян», — написав глава держави у Telegram-каналі.

Сьогодні росіяни завдали удару по Полтавщині. Є постраждалі, зокрема діти.

«Усім надається необхідна допомога. Я дякую всім службам, які працюють на місці. Робимо все, щоб дати більше захисту нашим людям, і щоб агресор відчув ціну за свій терор», — додав Зеленський.

17 червня росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в Полтавському районі. Спочатку повідомлялося про дев’ятьох постраждалих. Згодом стало відомо, що постраждали 12 людей, серед них — двоє дітей.

Крім того, голова Полтавської ОВА Пронін сьогодні повідомив, що в лікарні помер цивільний чоловік, який дістав поранення минулого тижня внаслідок ворожої атаки на Миргородський район. Чоловікові ампутували руку, і лікарі намагалися врятувати йому життя, але поранення виявилося смертельним.

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