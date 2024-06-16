Зеленський відповів, чи вважає Китай ворогом

Китай має економічний і політичний вплив на Росію та міг би допомогти Україні. Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції за результатами Саміту миру у Швейцарії в неділю, 16 червня.

«Ми поважаємо Китай і завжди поважали територіальну цілісність і суверенітет вашої держави. Все, що ми хотіли, щоб Китай поважав територіальну цілісність України і наш суверенітет. Ми поважаємо ваш народ, ваші цінності і ваш вибір. І хотілося б, щоб Китай робив те саме», — сказав глава держави, відповідаючи на запитання журналіста з Китаю.

Президент України наголосив, що Китай має економічний і політичний вплив на Росію.

«Вважаю, що Китай міг би нам допомогти. Тому хотів би, щоб ті чи інші пропозиції, які є у китайської сторони, щоб вони були в нашому діалозі. Я не можу приймати пропозиції просто через медіа — це не правильно», — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що «Україна ніколи не говорила, що Китай наш ворог».

«І я прошу вас не використовувати такі речі. Я завжди кажу, що в України ворог один — Путін», — заявив Зеленський, зазначивши, що хотів би, щоб Китай був другом для України.

Український лідер додав, що російський диктатор Володимир Путін зробив усе, щоб представники Китаю працювали з іншими дипломатичними установами, щоб ті скасували свою присутність на Саміті миру і підтримку України, і приєдналися до китайсько-бразильських пропозицій.

Нагадаємо, Китай, який не був присутній на Саміті миру у Швейцарії, лобіює свій «мирний план» серед світових урядів. У Китаї заявили, що не братимуть участі у Саміті миру, оскільки вимоги КНР щодо участі Росії не були враховані.