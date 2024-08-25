Зеленський скликав термінову нараду силовиків

Президент України Володимир Зеленський у понеділок 26 серпня збирає термінову нараду керівників правоохоронних органів та ще низки структур щодо зрадників і їхньої втечі з України.

Про це у неділю, 25 серпня, український лідер повідомив під час свого звернення.

«Щодо тих осіб, хто працює проти нашої держави: зрадників України, які допомагали російській агресії чи виправдовують її, які втекли з України, ховаючись від відповідальності. Нашій державі потрібні чіткі відповіді щодо таких осіб», — заявив він.

За його словами, всі ці «товариші» повинні отримати те, на що вони заслуговують, «де б вони ховались і куди б побігли».

Відомо, що президент призначив нараду за участю керівників правоохоронних органів, зокрема СБУ, МВС, ДБР. Також у ній участь братимуть керівники НАБУ, САП, голова Державної прикордонної служби, генеральний прокурор і представники розвідки.

«Багато речей треба завтра обговорити на цій зустрічі і зробити висновки», — додав Зеленський.

Зазначимо, що з країни незаконно виїхав одіозний нардеп Артем Дмитрук. Він з моменту обрання у 2019 році вів себе, як посібник фашистської Росії. Нарешті у правоохоронців руки дійшли й до нього, але нардеп знав, що йому готують підозру, і втік.

Відомо, що він якимось чином виїхав до Молдови, а звідти полетів у Рим.

ДБР почало слідство щодо прикордонників, які допомогли нардепу виїхати…