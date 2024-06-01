Зеленський проводить зустрічі у Сінгапурі

Президент України Володимир Зеленський прибув до Сінгапура для участі в конференції Діалог Шангрі-Ла – ключовому майданчику для безпекових тем в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Про це він повідомив у Telegram.

«Відновлення справедливого миру в Україні, гарантування глобальної продовольчої та ядерної безпеки – це завдання Глобального саміту миру у Швейцарії. Саме тому нам важливо буде почути там голос Азійсько-Тихоокеанського регіону», – написав глава держави.

Зеленський зазначив, що глобальна безпека неможлива, коли Росія ігнорує визнані кордони, міжнародне право й Статут ООН, шантажує голодом, темрявою та ядерною зброєю.

Президент розповів, що у Сінгапурі він виступить на конференції та проведе низку зустрічей з керівництвом цієї острівної держави, президентом Тимор-Лешті, інвесторами, а також з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Нагадаємо, на поточному тижні Зеленський здійснив турне країнами Європи. Спочатку він відвідав Іспанію, Бельгію і Португалію, а 31 травня побував у Швеції, де відбувається саміт Україна – Північна Європа.

Загалом за тиждень президент підписав шість угод з питань безпеки.