Зеленський провів тривалу розмову з Орбаном

Президент України Володимир Зеленський провів тривалу та предметну розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Про це український лідер повідомив у соцмережі Х в середу, 8 травня.

«Запросив його на Саміт миру. Нам важлива позиція Угорщини, коли йдеться про наближення миру та про спільну регіональну безпеку», – написав він.

Зеленський підкреслив зацікавленість України в добросусідських відносинах з Угорщиною і розвитку співпраці в торгівлі, енергетиці та логістиці.

«Узгодили подальші кроки з розв’язання всього спектра двосторонніх питань на взаємовигідних умовах. Обговорили європейську інтеграцію України. Переконаний, що швидкий вступ України до ЄС піде на користь обом нашим державам», – додав президент.

Також Зеленський провів переговори з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

«Обговорили подальшу оборонну співпрацю, а також майбутній Саміт миру у Швейцарії. Прем’єр-міністр підтвердив свою участь у заході», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 21 березня фактичний союзник фашистської Росії прем’єр-міністр Угорщини Орбан не втримався від привітання з так званою перемогою на «виборах» в РФ Путіна.

У листі Путіну Віктор Орбан пояснив: він радий, що співпраця між Угорщиною та Росією ґрунтується на взаємній повазі, що дозволяє обговорювати важливі питання навіть у нинішній, дуже складній геополітичній ситуації.

«Угорщина на боці миру; ми переконані, що продовження діалогу є фундаментальною умовою для якнайшвидшого встановлення миру», – цитувало видання Magyar Nemzet Орбана.

Він запевнив Путіна, що Угорщина готова розширювати співпрацю з РФ в галузях, не обмежених міжнародним правом, пояснив зміст вітального листа речник Орбана Берталан Хаваші.

Цинізм просто космічних масштабів — він поважає Путіна! Людину, яка розв’язала жахливу війну, на руках якої кров сотень тисяч людей — як українців, так і росіян. І це на тлі того, що практично всі країни ЄС докладають титанічних зусиль, щоб допомогти Україні здолати цього міжнародного злочинця.

Орбан кожним своїм словом і дією, які стосуються України чи Росії, підкреслює, що він на боці агресора. А привітання Путіна з «перемогою на виборах» (головний можливий конкурент був фактично вбитий в колонії) є квінтесенцією неповаги до Євросоюзу і України.

Звісно, що й з такою людиною офіційна влада має підтримувати контакти. Але треба розуміти, що розраховувати на щось значуще не доводиться.