 

Зеленський проїгнорує саміт G20, якщо туди приїде Путін

  1. 03.11.2022
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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не братиме участі у саміті Великої двадцятки на Балі, якщо там буде присутній президент Російської Федерації Путін.

Про це голова держави сказав на спільному брифінгу з президентом Греції, яка сьогодні знаходиться з візитом в Україні.

Зеленський зазначив, що ма чергову телефону розмову з президентом Індонезії Джоко Відодо. Є підтвердження його запрошення на саміт. При цьому ще є час для визначення. 

Нагадаємо, що в серпні в Київі була інша позиція. Як розповів тоді радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю українській службі ВВС, Зеленський планує взяти участь у саміті онлайн, перебуваючи в Україні. Однак якщо в Джакарті 15-16 листопада опиниться Путін, то буде там і президент України.

Подоляк пояснив, що присутність президента РФ безпосередньо означатиме, що відбувається його легітимація. І Україна до цього ставитиметься, як до ситуації, що всьому світу показують, ніби Росії можна було прийти в суверенну державу та вбивати дітей. Тому треба буде їхати і Зеленському, щоб на місці нівелювати все це…

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