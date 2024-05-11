Зеленський повідомив про контрудари на Харківщині

Українські оборонні операції тривають на Харківщині, наші війська вже другу добу ведуть там контрударні дії, захищаючи українську територію. Про це у вечірньому відеозверненні до українців повідомив президент Володимир Зеленський.

«Сьогодні увага передусім фронту — ситуації в тих наших районах, де зараз найбільше ризиків російських наступальних дій. Наші оборонні операції тривають на Харківщині, в районі сіл Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лукʼянці, Гатище, Плетенівка. Це прикордонні села. Наші війська вже другу добу ведуть там контрударні дії, захищаючи українську територію», — зазначив президент.

Залишається вкрай напруженою ситуація й на Донеччині.

«Також особливо напруженою залишається ситуація на Донеччині, зокрема Покровський напрямок — це Семенівка, Нетайлове. Там щодобово понад 30 бойових зіткнень. Вкрай складно. Звичайно, увага і всім іншим напрямкам наших оборонних дій: Купʼянський, Лиманський, Сіверський, Краматорський, Времівський», — додав Зеленський.

Президент подякував усім військовим, які захищають Україну.

Фактично на ранок російські окупанти зайшли у сім сіл Харківщини, які перебували у сірій зоні, тобто в них не було наших військових на постійній основі (це логічно, війська не тримають так близько від ворога у напівзруйнованих прикордонних селах).

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 11 травня, ворог ударив по Вовчанській громаді 20 КАБами. РФ використовує для обстрілу Вовчанської громади не тільки КАБи, а й РСЗВ, артилерію, БПЛА. Відомо про двох загиблих і двох поранених цивільних чоловіків.

Голова Харківської ОВА ОлегСинєгубов запевняє, що загрози наземної операції для Харкова немає , евакуацію з Харкова не оголошували.