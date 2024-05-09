Зеленський пообіцяв відповідь на дії РФ

Україна спостерігає за подальшими діями російських окупантів на полі бою та дасть свою відповідь ворогу. Про це йдеться у вечірньому відеозверненні президента України Володимира Зеленського.

За його словами, він провів нараду з військовим керівництвом: головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, начальником Генштабу Анатолієм Баргилевичем та міністром оборони України Рустемом Умєровим.

Під час наради учасники обговорили можливості прискорення постачання зброї Україні та план дій на сьогодні, з силами та засобами, які є в наявності.

«Бачимо, до чого готується окупант. Буде йому відповідь. І дякую всім нашим солдатам і командирам, кожному підрозділу, які ефективно діють на фронті і знищують окупанта», — резюмував Зеленський.