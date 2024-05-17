Зеленський пояснив, що треба для завершення війни
Для завершення війни потрібно створити такий ґрунт, щоб глава кремлівського режиму Путін шукав вихід із цієї ситуації. Про це сказав президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами у п’ятницю, 17 травня.
«Путіну не вигідний діалог з усім світом, тому що навіть той самий Китай йому скаже: поясни захоплення територій! Бо Китай виступає за територіальну цілісність будь-якої держави», – заявив він.
За словами Зеленського, щоб завершити війну, «на сьогодні підґрунтя має бути для того, щоб Путін шукав так само вихід із цієї ситуації, тому що зараз у нього немає дискомфорту».
«Тому що – куди ми стріляємо? Що ми можемо атакувати? Чим? Наскільки економічно нам будуть допомагати? Санкції дотиснемо – не дотиснемо? Трибунал буде – не буде? Треба відповісти собі на кожне з цих запитань. І щодня працювати й просуватися за кожним із цих напрямів», – сказав він.
Президент запевнив, що партнери не штовхають Україну на переговори щодо завершення війни з Росією, однак, за його відчуттями, в атмосфері світу це є.
«Партнери не штовхають нас. Хоча мені здається, що в атмосфері світу це є. І тут нам потрібно бути просто дуже стійкими і сильними. І обрано сьогодні правильний майданчик, де в нас є ініціатива, – Саміт миру», – нагадав Зеленський.
Він підкреслив, що результатом Саміту миру має стати комюніке, підписане лідерами країн.
На думку Зеленського, «якщо в нас буде серйозна кількість країн і буде відповідне комюніке, це буде наша дипломатична перевага. Після цього можна організовувати майданчики в тих чи інших країнах, де технічно буде опрацьовано кожен із цих пунктів. І тоді цей план давати представникам Росії».
«Якщо нам вдасться, це точно відкриває шлях до наступної зустрічі, де всі інші важливі речі мають бути розроблені», – сказав глава держави.
Водоночас Зеленський скептично поставився до ідеї «олімпійського перемир’я».
«У нас уже було припинення вогню. Але воно не дуже працює з цим ворогом. Крім того, є ризик – хто фіксуватиме, що під час припинення вогню їхні сили не підійдуть до нас? Припинення вогню ж не заважає техніці заїхати ближче, а потім почати наступ. Тобто, я не розумію деталі. Для мене це поки що звучить, як нежива історія», – резюмував він.
Країна-агресор Росія зробила ставку на керовані авіабомби. Це остання ефективна ставка її лідера Путіна у війні проти України. Нагадаємо, про це сказав Зеленський у відеозверненні до учасників Дельфійського економічного форуму у Греції 10 квітня. Він розповів про свої відвідини Харкова, який розташований лише за 40 кілометрів від кордону з Росією.
«Така невелика відстань дає Путіну змогу особливо жорстоко тероризувати це місто. Від перших днів цієї війни Харків зазнає ударів російськими ракетами. Майже чверть міста спалено. Уявіть собі: щоночі й щодня постійна загроза того, що російська ракета за кілька хвилин долетить до міста й поцілить по будь-якому обʼєкту – по звичайному будинку чи по університету, чи по школі або якомусь підприємству», – сказав Зеленський.
Згодом, як він зазначив, Росія почала використовувати проти харків’ян іранські «шахеди», віднедавна – авіабомби. «Путін зараз робить ставку саме на такі бомби. На можливість знищити все до руїн і зайти потім на порожнє місце – місце, де було нормальне життя до російської війни. Це остання, і остання ефективна ставка Путіна в цій війні. Саме на терор», – заявив глава держави.
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