Зеленський підписав закон про заборону РПЦ

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону Російської православної церкви (РПЦ) та пов’язаних з нею організацій в Україні. Про це повідомляється на сайті Ради.

Глава держави отримав закон для підпису 23 серпня 2024 року, напередодні Дня незалежності України.

На жаль, УПЦ (колишній Московський патріархат) після повномасштабного вторгнення в Україну фашистської Росії лише для замилювання очей зробила декілька не дуже однозначних заяв із засудженням нападу, а по факту вела деструктивну антиукраїнську діяльність. Це дратувало і обурювало більшість громадян, однак заборонити діяльність проросійської церкви у влади ресурсів не вистачало. Але лише до певного часу…

20 серпня Рада ухвалила в цілому законопроєкт про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов’язані з Росією.

Практично це не означає, що вже завтра почнуть закривати храми УПЦ. Закон передбачає для цієї церкви відводиться період у 9 місяців (з моменту набрання законної сили, тобто ще за місяць після опублікування), щоб розірвати зв’язки з РПЦ.

Слід розуміти, що мова йде про перехід до ПЦУ…