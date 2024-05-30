Збірна України вирушила на Євро-2024

Збірна України відправилась на Євро-2024. Першими свій шлях до чемпіонату Європи у Німеччині розпочали футболісти, які перебували в Україні.

Як повідомила пресслужба УАФ, напередодні гравці вирушили з Києва до польського Перемишля, а вже сьогодні вони вилетять до німецького Нюрнберга, де і розпочнеться тренувальний збір перед чемпіонатом Європи.

Серед тих, хто вже виїхав до Німеччини дев’ять футболістів: Георгій Судаков, Володимир Бражко, Олександр Тимчик, Валерій Бондар, Олександр Сваток, Олександр Зубков, Олександр Зінченко, Юхим Конопля та Микола Матвієнко.

Нагадаємо, що 3 червня у Нюрнберзі збірна України проведе товариський матч із господарями чемпіонату Європи Німеччиною, 7 червня українці зустрінуться у спарингу з Польщею у Варшаві, а також 11 червня — з Молдовою у Кишиневі.

Як відомо, Україна через відбірковий турнір на чемпіонат путівку вибороти не змогла — в нашій групі були гранди Англія і Італія (до речі діючі чемпіон і віцечемпіон Європи). І якщо б не хибне рішення судді у останньому матчі з Італією (був 100-відсотковий пенальті у ворота суперників на останній хвилині матчу), команда Реброва обійшла б італійців… А так довелося грати за право стати учасником Євро з двома збірними — Боснії і Герцеговини та Ісландії.

На груповому етапі збірна України зіграє з Бельгією, Словаччиною, Румунією. Турнір пройде з 14 червня по 14 липня. Тільки за вихід у фінальну частину турніру Україна, як і інші збірні, отримає 9,25 мільйона євро. А далі все залежить від результатів.