Збірна України розгромила Молдову 4:0

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  1. 11.06.2024
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Збірна України завершила підготовку до Євро-2024, який стартує вже 14-го червня. Сьогодні наша команда на стадіоні Зімбру в Кишиневі з рахунком 4:0 перемогла Молдову.

М’ячі на свій рахунок записали Яремчук і Циганков у першому таймі, а також Довбик і Судаков у другому.

На жаль, знову травму стопи отримав Віталій Миколенко. Його вимушено замінили. Чи зможе він зіграти на чемпіонаті, наразі невідомо.

Нагадаємо, в рамках підготовки до турніру підопічні Реброва зіграли 0:0 зі збрною Німеччини і поступилися Польщі 1:3.

Свій перший матч на Євро українці проведуть 17 червня проти Румунії.

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