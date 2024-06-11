Збірна України розгромила Молдову 4:0

Збірна України завершила підготовку до Євро-2024, який стартує вже 14-го червня. Сьогодні наша команда на стадіоні Зімбру в Кишиневі з рахунком 4:0 перемогла Молдову.

М’ячі на свій рахунок записали Яремчук і Циганков у першому таймі, а також Довбик і Судаков у другому.

На жаль, знову травму стопи отримав Віталій Миколенко. Його вимушено замінили. Чи зможе він зіграти на чемпіонаті, наразі невідомо.

Нагадаємо, в рамках підготовки до турніру підопічні Реброва зіграли 0:0 зі збрною Німеччини і поступилися Польщі 1:3.

Свій перший матч на Євро українці проведуть 17 червня проти Румунії.