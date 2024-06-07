Збірна України програла контрольний матч Польщі

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  1. 07.06.2024
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Завершився контрольний матч, у якому зустрічалися збірні Польщі та України. Команди грали на стадіоні «Народові» у Варшаві. Матч обслуговувала бригада арбітрів на чолі з Ендрю Медлі (Англія). Господарі поля перемогли з рахунком 3:1.

Збірна Польщі повела до 30-ї хвилини з рахунком 3:0. Відзначилися Себастьян Валюкевич, Петро Зеліньський та Тарас Романчук. На 41-й хвилині один м’яч України відіграв Артем Довбік.

Підопічні Реброва мали досить моментів, щоб відігратися, але так і не змогли їх реалізувати.

На чемпіонаті Європи 2024 року збірна Польщі зіграє у групі D. Суперниками поляків будуть національні команди Нідерландів, Австрії та Франції. Наша команда виступить у групі Е, в якій опинилися національні команди Бельгії, Словаччини та Румунії. Чемпіонат Європи у Німеччині пройде з 14 червня по 14 липня.

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