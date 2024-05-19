Зазнав катастрофи вертоліт із президентом Ірану

Гелікоптер з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі зазнав «жорсткої посадки» в неділю, повідомляє іранське державне телебачення.

Раїсі здійснював поїздку в іранській провінції Східний Азербайджан. Інцидент стався поблизу міста Джольфа, що на кордоні з Азербайджаном, приблизно за 600 км на північний захід від столиці Ірану Тегерана.

За даними державного телебачення, рятувальники намагалися дістатися до місця події, але їм завадили погані погодні умови в цьому районі. Повідомлялося про сильний дощ з вітром.

Раїсі перебував в Азербайджані у неділю зранку, де разом з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим урочисто відкрив дамбу. Ця дамба є третьою, яку обидві країни побудували на річці Арас.

Іран використовує в країні різні види вертольотів, але міжнародні санкції ускладнюють отримання запчастин для них. Його військово-повітряний флот також значною мірою сформований ще до Ісламської революції 1979 року.

Як повідомляє агентство Tasnim, у колоні було три вертольоти, два з яких перевозили міністрів і чиновників, і вони благополучно прибули до місця призначення.

За повідомленнями, у вертольоті з президентом також були Сейєд Мохаммад-Алі Аль-Хашем, імам п’ятничної молитви в Тебрізі, і міністр закордонних справ Хоссейн Амірабдоллахян.

«Враховуючи телефонний дзвінок, зроблений одним із супутників президента до центрального штабу після аварії, є значна надія, що обійшлося без жертв», — повідомляє Tasnim.

Водночас агентство IRNA повідомляє, що гелікоптер із Раїсі зазнав аварії й «розбився при посадці», однак наразі немає інформації про можливих постраждалих чи пошкодження.

Але іранські ЗМІ видаляють публікації про те, що президент Ібрахім Раїсі вижив у результаті авіакатастрофи. Що це означає, можна тільки здогадуватися.

Нагадаємо, за даними американського Інституту науки та міжнародної безпеки (ISIS), Іран має достатньо збагаченого урану, щоб виготовити свою першу ядерну зброю протягом тижня і загалом шість бомб протягом місяця.

Іран є неприкритим союзником фашистської Росії у її війні проти України, саме дронами з цієї країни ворог чи не щоденно атакує нашу країну.