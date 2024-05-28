Завдано удару по авіаційному заводу у Таганрозі

В прикордонному місті Таганрог Ростовської області РФ (111 кілометрів до найближчої вільної території України) під удар потрапив 325-ий авіаційний ремонтний завод російських окупантів, який спеціалізується на військово-транспортних літаках «Іл-76».

Про це з посиланням на супутникові знімки, проаналізовані його моніторинговою групою, о 9:24 повідомив Телеграм-канал «Крымский ветер», не вказавши, якою самою зброєю було атаковане підприємство.

У будь-якому випадку вчора в обід в районі його злітно-посадкової смуги було зафіксовано кілька пожеж. Також «Крымский ветер» нагадав, що в Таганрозі є інше авіаційне підприємство – завод Берієва, який був атакований раніше.