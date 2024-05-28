 

Завдано удару по авіаційному заводу у Таганрозі

  1. 28.05.2024
  2. Рубрика:

В прикордонному місті Таганрог Ростовської області РФ (111 кілометрів до найближчої вільної території України) під удар потрапив 325-ий авіаційний ремонтний завод російських окупантів, який спеціалізується на військово-транспортних літаках «Іл-76».

Про це з посиланням на супутникові знімки, проаналізовані його моніторинговою групою, о 9:24 повідомив Телеграм-канал «Крымский ветер», не вказавши, якою самою зброєю було атаковане підприємство.

У будь-якому випадку вчора в обід в районі його злітно-посадкової смуги було зафіксовано кілька пожеж. Також «Крымский ветер» нагадав, що в Таганрозі є інше авіаційне підприємство – завод Берієва, який був атакований раніше.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Кот копирует боксерские удары, глядя на бой по телевизору (видео)

09.01.2016 - 17:45
Индустрия создания фильмов специально для кошек стремительно развивается. Но не все хвостатые на них падки. Иным нравится смотреть по телевизору обычный человеческий бокс. Вот и этот котик, которого сняли на ...
читать

Танкисты десантно-штурмовой бригады показали свои навыки в зоне АТО, видео

29.01.2018
Пресс-центр штаба АТО и военное ...
читать

Дальнобойщики заблокировали переправу в Крым: видео

17.02.2017
На Таманском полуострове в Краснодарском ...
читать

Появилось видео с человеком, который напал на активистку в Одессе

12.09.2017
Вчера вечером в Одессе произошло ...
читать