Заступнику мера Гнівані повідомлено підозру

Заступнику міського голови однієї з територіальних громад Вінниччини повідомлено про підозру щодо заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах. Та щей в умовах воєнного стану і за попередньою змовою групою осіб.

Про це повідомляє пресслужба Вінницької обласної прокуратури. Кримінальне провадження відкрито за ч. 5 ст. 191 КК України.

За даними місцевого видання NaПарижі, мова йде про заступника мера міста Гнівань.

За даними слідства, протягом липня-серпня 2023 року заступник очільника міської територіальної громади у змові із директором підпорядкованого комунального підприємства та суб’єктом підприємницької діяльності організували проведення відкритих торгів із закупівлі екскаватора-навантажувача за завищеною ціною.

Унаслідок таких протиправних дій комунальному підприємству завдано збитків у розмірі понад 990 тис грн.

У ході досудового розслідування проведено ряд санкціонованих обшуків, вилучено речові докази. У тому числі – документи, що підтверджують протиправну діяльність зловмисників.

Прокурор у кримінальному провадженні до суду подав клопотання про застосовування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від посади.

За вказаний злочин передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області за оперативного супроводу УСР у Вінницькій області та Управління СБУ у Вінницькій області.

Нагадаємо, у лютому цей самий заступник мера вже потрапив під слідство. Правоохоронці інкримінували вчинення низки злочинів чотирьом підозрюваним. За версією слідства, учасники ОЗГ, яке очолює заступник мера одного з міст Вінниччини, привласнили 1,5 мільйони гривень бюджетних коштів. За фото від поліції легко впізнається будівля мерії міста Гнівань.

Правоохоронці інкримінують вчинення низки злочинів чотирьом підозрюваним. За версією слідства, учасники ОЗГ, яке очолює заступник мера одного з міст Вінниччини, привласнили 1,5 мільйони гривень бюджетних коштів. За фото від поліції легко впізнається будівля мерії міста Гнівань. За версією слідства, фігуранти забезпечували укладення договорів з підставним ФОП із завищенням ціни матеріалів та складали акти приймання виконаних робіт, які фактично не проводились.

До офіційних документів вносили завідомо неправдиві відомості, а потім перераховували бюджетні кошти з казначейського рахунку комунальної установи на банківський рахунок ФОП. Готівку знімали та розподіляли між учасниками. Таким чином, за підрахунками правоохоронців, протягом квітня–серпня зловмисники заволоділи бюджетними коштами на понад 1,5 мільйона гривень.

Слідчі СУ ГУНП Вінницької області здобули достатньо доказів, та 14 лютого повідомили усім чотирьом фігурантам про підозру.