Залужний зробив заяву щодо війни з Росією

Україна протистоїть країні, яка набагато більша і має в рази більшу чисельність населення, але все одно переможе. Про це у понеділок, 31 жовтня, заявив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

«Ми ведемо війну проти країни, розмір якої у 28 разів більший за розмір нашої держави, населення якої чисельніше за нашу у 4 рази, військовий потенціал якої кратно перевищує наші можливості. Ми ведемо війну на суші, в повітрі, на морі, в кіберпросторі і т.д. Ми ведемо війну не 8 місяців, а 8 років і 8 місяців. Усе це свідчить про нашу стійкість, мужність захищати своє та спрагу перемогти», — зазначив генерал.

За його словами, лише за один день противник застосував по цивільних об’єктах України 55 крилатих ракет Х-101 та одну керовану авіаційну ракету Х-59, 22 зенітні ракети до С-300, чотири дрони типу Shahеd-136 та один БПЛА Ланцет-3.

«Витримали б інші країни такий тиск? Не знаю, як хто, але ми тримаємося, перегруповуємось, нарощуємо резерви, зміцнюємо оборону та поступово звільняємо рідну землю», — додав Залужний.

Нарешті він заявив, що перемога дається Україні дуже важко, «але вона обов’язково буде».

Раніше Залужний спокійно і з почуттям гідності відреагував оголошення в Росії мобілізації. Він нагадав, що Україна вже майже 9 років захищає себе у війні, розв’язаній Путіним. І пообіцяв знищити всіх, хто прийде на українську землю зі зброєю як добровільно, так і по мобілізації.

Те, що українці зуміли об’єднатися та гідно зустріти ворога, якраз і підтверджується оголошенням мобілізації.