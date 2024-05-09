Залужний отримав нову посаду

Президент Володимир Зеленський призначив колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного послом у Великій Британії. Про це йдеться в указі №316/2024, оприлюдненому на сайті глави держави у четвер, 9 травня.

«Призначити Залужного Валерія Федоровича надзвичайним і повноважним послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії», – вказано у документі.

Нагадаємо, 27 липня 2021 року Валерія Залужного було призначено на посаду головнокомандувача ЗСУ. А 8 лютого 2024 року Залужного було звільнено. Натомість новим головкомом ЗСУ президент призначив командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

Вже на наступний день, 9 лютого, Залужного було відзначено званням Героя України.

На початку березня Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України у Великій Британії і Північній Ірландії. Про це тоді повідомляло Міністерство закордонних справ України на своєму офіційному сайті. Уточнюється, що відомство вже спрямувало британській стороні відповідний запит.

А сьогодні, 9 травня, Зеленський підписав указ про звільнення Залужного з військової служби.

У липні минулого року з посади посла України у Британії звільнили Вадима Пристайка (перед тим був головою МЗС). Рішення абсолютно очікуване, адже Пристайко свідомо чи просто необдумано розкритикував президента в досить слизький ситуації.

Зеленський у відповідь на слова тодішнього очільника Міноборони Британії Бена Воллеса про те, що Україні слід більше дякувати за допомогу, а не вимагати додаткові види озброєння, дозволив собі достатньо різкий словесний оборот. Він щиро йому подякував, подякував народу Британії і Уряду в цілому. А потім додав, що в разі необхідності можемо додатково кожен ранок дякувати Воллесу. І ось тут Пристайко назвав слова Зеленського нездоровим сарказмом. Навіть, якщо так, то посол немає в такий момент собі дозволяти подібне.