Загинув гауляйтер Херсонщини Стремоусов

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  1. 09.11.2022
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Загинув гауляйтер Херсонщини Кирил Стремоусов. Таку інформацію подає російське РІА Новості.

При цьому посилання йде на інформацію від пресслужби окупаційної адміністрації.

За попередніми даними, Стремоусов загунув у ДТП біля Генічеська, куди перебралася окупаційна влада.

Додамо, що на цього персонажа, який служив окупантам, полювали не тільки українські сили супротиву. Не можна виключати і помсту міністра оборони РФ Шойгу, якому Стремоусов не так давно порадив покінчити з собою. Шойгу міг трохи перечекати, а потім… (те, що можна Кадирову і Пригожину — Стремоусову зась).

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