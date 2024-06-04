Загін окупантів потрапив у засідку біля Вовчанська

Бійці другого батальйону 101-ої бригади Збройних сил України знищили штурмову піхотну групу російських окупантів в районі частково окупованого села Стариця на прикордонній півночі Харківської області (західніше нескореного містечка Вовчанськ).

Відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих контрольним безпілотним літальним апаратом, наші захисники оприлюднили в інтернеті.

На галявині в якомусь гаю інтервент знайшов пустий окоп чи якусь канаву і позвав до неї своїх поплічників. Коли з під дерев до неї вискочили ще п’ять загарбників, по ним раптово було відкрито стрілецький вогонь.

Троє окупантів були вражені одразу. Один (самий останній) встиг втекти назад під дерева. Інші двоє почали відстрілюватися. Однак їх знешкодили скидом гранати з того самого БПЛА, який відзняв ці кадри, та дроном-камікадзе.