 

Загарбники закріпилися на південній околиці Роботиного

  1. 20.05.2024
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Російські окупанти відчутно просунулися в районі звільненого минулого літа села Роботине Запорізької області (раніше офіційно Мелітопольський, а тепер Оріхівський напрямок).

В тому числі, загарбники змогли закріпитися на самому півдні населеного пункту, взявши під впевнений контроль 1-2% його території. Щонайменше 95% адміністративної території Роботиного перебуває в сірій зоні.

Про це під час оновлення своєї карти за підсумками дев’ятнадцятого травня повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState».

Втрачені території, на яких за вчора закріпилися загарбники, він позначив червоно-коричневими штриховкою і пунктиром. Окрім того, ми червоною стрілочкою умовно показали зсув сірої зони в наш бік.

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