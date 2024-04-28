Загарбники захопили нові території в районі Очеретиного

Російські окупанти «нещодавно» здійснили підтверджені просування на північ від Авдіївки. Про це без конкретики в сьогоднішньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

У свою чергу, авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» зафіксував подальше просування загарбників в районі переважно окупованого селища Очеретине на цій ділянці фронту.

Дивись скриншот його карти за підсумками 27 квітня, на якому він червоно-коричневими штриховкою та пунктиром позначив втрачені території на південному заході населеного пункту та біля нього, на яких вже закріпилися загарбники.

Ми ж, у свою чергу, червоними стрілочками показали місця значного розширення сірої зони в наш бік на північному сході Очеретиного.

У підсумку інтервенти впевнено контролюють щонайменше 80% селища, Збройні сили України – не більше 2%. Решта перебуває у сірій зоні, яка в умовах кратної переваги ворога може також вважатися зоною окупації.