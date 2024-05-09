 

З переліку місцевих пам’яток на Вінниччині прибрали 57 об’єктів

  1. 09.05.2024
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В.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв підписав наказ, за яким з Держреєстру нерухомих пам’яток України, об’єктів культурної спадщини «виведено» все, що пов’язано з радянським часом. Якщо казати про Вінниччину, то охоронного статусу позбавлено низку пам’ятників, стел та могил. 

Загалом, відповідно до статей 5 та 13 Закону України «Про охорону культурної спадщини», низки урядових постанов та наказів Міністерства культури та інформації, з переліку об’єктів культурної спадщини місцевого значення у Вінницькій області вилучили 57 об’єктів.

Серед них демонтований пам’ятник письменнику Горькому у Вінниці, космонавту Юрію Гагаріну у селі Бандурівка, біологу Мічурину у Мельниківцях, герою Росії Мудрому у Погребищі, льотчику Чкалову у Яворівці, комсомольцю Тітову у П’ятківці.

Найбільше «втратила» Жмеринка. Там позбавлено статусу пам’ятники письменникам Горькому та Пушкіну, а також воєначальнику Примакову. Викреслено три пам’ятники полководцю Суворову – по одному у Тульчині, Тиманівці та Малій Стратіївці.

Виявляється, донедавна закон охороняв на Вінниччині могили бійців продзагону, червоних козаків, червоноармійців, які загинули у 1920-их.  

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