З’явилася реакція Кремля на дозвіл надати Азову американську зброю
Керівництво фашистської Росії розчаровано рішенням Білого дому зняти заборону на надання американської зброї бійцям бригади «Азов» Нацгвардії України. Про це сказав прессекретар лідера режиму РФ Дмитро Пєсков.
«Вкрай негативно», – сказав він журналістам, відповідаючи на запитання, як він оцінює таке рішення американців.
За словами Пєскова, бійці Азову – «ультранаціоналісти», а «зміна позиції Вашингтона говорить про те, що вони нічим не гребують у своїх спробах придушити Росію, використовуючи Україну та український народ».
Тобто маємо черговий приступ брехні з Кремля. Виявляється, США не допомагають українському народу вижити через спроби росіян його знищити, а використовують проти РФ.
Тут ще смішно про «ультранаціоналістів», бо більшість бійців Азову насправді російськомовні. Отже вони, перш за все, патріоти своєї країни, а не ультранаціоналісти.
Зазначимо, останні два місяці Азов вийшов з питанням відсутності в нього західної зброї у медіапростір. З’явилися звернення і публікації цього ефективного військового підрозділу щодо відсутності реальних причин для заборони. Було в подробицях доведено, що рішення про таке приймалося на підставі сфабрикованої Росією брехні.
Крім того, на сайті президента з’явилася петиція з ініціативою вимагати у США зняття заборони на зброю для Азова.
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