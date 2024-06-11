 

З’явилася реакція Кремля на дозвіл надати Азову американську зброю

  1. 11.06.2024
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Керівництво фашистської Росії розчаровано рішенням Білого дому зняти заборону на надання американської зброї бійцям бригади «Азов» Нацгвардії України. Про це сказав прессекретар лідера режиму РФ Дмитро Пєсков.

«Вкрай негативно», – сказав він журналістам, відповідаючи на запитання, як він оцінює таке рішення американців.

За словами Пєскова, бійці Азову – «ультранаціоналісти», а «зміна позиції Вашингтона говорить про те, що вони нічим не гребують у своїх спробах придушити Росію, використовуючи Україну та український народ».

Тобто маємо черговий приступ брехні з Кремля. Виявляється, США не допомагають українському народу вижити через спроби росіян його знищити, а використовують проти РФ. 

Тут ще смішно про «ультранаціоналістів», бо більшість бійців Азову насправді російськомовні. Отже вони, перш за все, патріоти своєї країни, а не ультранаціоналісти.

Зазначимо, останні два місяці Азов вийшов з питанням відсутності в нього західної зброї у медіапростір. З’явилися звернення і публікації цього ефективного військового підрозділу щодо відсутності реальних причин для заборони. Було в подробицях доведено, що рішення про таке приймалося на підставі сфабрикованої Росією брехні. 

Крім того, на сайті президента з’явилася петиція з ініціативою вимагати у США зняття заборони на зброю для Азова.

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