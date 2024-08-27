Вночі ППО збила половину російських ракет

Минулої ночі російські загарбники вдарили по Україні трьома аеробалістичними ракетами ракетами Х-47М2 «Кинджал» з літаків «МіГ-31К» з Липецької області РФ, балістичною ракетою «Іскандер-М» з окупованого Криму, крилатою «Іскандер-К» з Воронезької області РФ і п’ятьма крилатими «Х-101» з бомбардувальників Ту-95МС з Волгоградської області.

Про це у ранковому зведенні станом на дев’яту годину розповів командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук, уточнивши, що наша протиповітряна оборона збила п’ять «Х-101». Відповідно, стільки ж ракет не були збиті.

Також ворог запустив 81 ударний безпілотний літальний апарат типу іранських «Shahed» з Курської області і Краснодарського краю РФ. 60 з них були збиті ППО, ще 10 впали самі. Близько десятка станом на 9:00 ще літали над Україною.

Наші авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи працювали у Київській, Хмельницькій, Рівненській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Хмельницькій, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

Дніпропетровська обласна військова адміністрація і місцева влада Кривого Рогу повідомляють про знищення готелю «Аврора»: попередньо двоє загиблих, двоє зниклих безвісти, п’ятеро поранених.

Київська міська ВА доповіли про знищення всіх ворожих цілей: кілька ракет і півтора десятка дронів. Уламки впали на лісопаркову зону в Дніпровському і Деснянському районах. Попередньо без людських жертв.

Хмельницька ОВА розповіла, що в результаті повітряної атаки загорілися два приватні будинки і постраждала одна людина. ППО збила 8 ворожих цілей. Через важку ситуацію в енергосистемі в області застосовують графіки погодинних відключень.

Запорізька ОВА доповіла, що внаслідок нічної атаки дві людини загинули та чотири дістали поранення. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені приватні будинки, сталося займання сухої трави на відкритій території.