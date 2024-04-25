 

Внаслідок вибухів у Миколаєві загинули двоє військових

  1. 25.04.2024
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Поранення отримали двоє військових і п’ятеро рятувальників

У Миколаєві вчора на одній з автомобільних парковок під час перевантаження боєприпасів військовослужбовцями з однієї машини в іншу пролунали вибухи, в результаті чого одразу загинули двоє бійців, ще двоє були поранені. Також згоріли сусідні автівки.

Коли на ліквідацію пожежі прибули рятувальники, стався ще один вибух, в результаті якого були травмовані п’ять пожежників. Про це сьогодні повідомило на своєму сайті Державне бюро розслідувань, яке попередньо відкрило кримінальне провадження за фактом порушень правил поводження зі зброєю.

Ще вчора пізно ввечері Сили оборони півдня України повідомили про другу частину цієї події: «У Миколаєві стався вибух невідомого вибухового пристрою, через що зайнялися автівки. Під час гасіння пожежі відбулась повторна детонація. 5 співробітників ДСНС постраждали… Всіх постраждалих доставлено до лікарні. Вони отримують необхідну допомогу».

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