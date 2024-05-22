 

Внаслідок нічної атаки дронів Сумщина залишилася без електрики

  1. 22.05.2024
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Наша протиповітряна оборона знищила усі 24 ударні безпілотні літальні апарати типу іранських «Shahed-131/136», які минулої ночі російські загарбники запустили по Україні з окупованого Криму та Курської області і Краснодарського краю РФ.

Принаймні про це у ранковому зведенні на офіційних медіаресурсах заявив командувач Повітряних сил Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

За його словами, ворожі дрони-камікадзе були збиті винищувачами, зенітно-ракетними комплексами, мобільними вогневими групами та засобами радіоелектронної боротьби у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Сумської та Одеської областей.

Однак повідомлення Сумської та обласної влади ставлять під сумнів успішність відбиття атаки принаймні у цьому регіоні. Внаслідок удару по енергетичним об’єктам Шостки та Конотопа без електропостачання залишилися Суми і п’ять районів.

Станом на ранок у Сумському, Роменському та Охтирському районах електропостачання було відновлено. В обласному центрі також не було водопостачання, не працював громадський електротранспорт…

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