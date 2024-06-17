Винуватцю бійки на АЗС у Вінниці повідомили про підозру

Близько 12-ої години 15 червня, на АЗС по Немирівському шосе у Вінниця під час конфлікту 32-річний місцевий житель отримав численні ушкодження. Нападник діяв за допомогою кастета. З місця події він зник на автомобілі Opel.

У групі «Дорожній контроль Вінниця» повідомили про інцидент. Постраждалим став евакуаторник, який виїжджав із заправної станції UPG.

Перед ним, на виїзді, зупинився Opel Insignia. Водій мав намір повернути ліворуч. Але відносно тривалий час стоїв, перегороджуючи виїзд на дорогу. Водій евакуатора, подав звуковий сигнал, так як не міг виїхати згідно ПДР.

Під час спроби обʼїхати правопорушника, почув у вікно: «Йди нах*й, п*дар», на що водій евакуатора, не принижуючи свою гідність відповів: «Сам іди». Після цього кермувальник «Опеля» вибіг з авто, відкрив двері евакуатора, дістав з кишені кастет та наніс численні удари по голові «опонента». Потім він викинув кастет і втік.

Водій евакуатора отримав численні садна голови, травму вуха тощо.

«Заявнику була надана медична допомога. Підозрюваного у скоєнні кримінального правопорушення 40-річного вінничанина поліцейські розшукали та затримали у процесуальному порядку», – повідомляють у поліції.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України (Хуліганство). Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Минулого року на Вінниччині у місті Хмільник вночі 6 серпня молодий чоловік зайшов на заправку, склав до пакета товар і замовив приготування їжі касирці. Коли вона відвернулась, клієнт, не розрахувавшись, втік.

Як повідомляли у відділі комунікації поліції Вінницької області, касирка натиснула тривожну кнопку. За отриманим описом працівники слідчо-оперативної групи поліції та Державної служби охорони, які працювали разом над розкриттям злочину, підозрюваного розшукали. Ним виявився 21-річний місцевий житель. Він неодноразово судимий за майнові злочини.