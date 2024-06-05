Вінницькі компанії встановили більше 50 сонячних електростанцій

Загальна потужність більше 50 сонячних електростанцій, які встановили вінницькі субʼєкти господарювання з квітня минулого року складає 12,93 МВт.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив заступник Вінницького міського голови Андрій Очеретний.

«Підприємці, які перейшли на СЕС, вже відчули переваги «зеленої» генерації. Тож, продовжуємо рухатися в напрямку енергонезалежності та створювати належні умови для безперебійної роботи бізнесу», – зазначив він.

Фактично, мова йде про мініСЕС.

Також посадовець нагадав про те, у Вінницькій громаді діє Порядок часткової компенсацій витрат на придбане обладнання для виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії.

«Такою можливістю вже скористалися 15 підприємств. Документи ще 5-х заявників на участь у Порядку знаходяться в роботі. Децентралізована генерація допомагає проходити пікові навантаження та стабільніше працювати. Сонце, вітер, вода, енергія надр – ми маємо максимально використовувати цю силу. Накопичення енергії – наступний ефективний крок», – додав заступник мера.