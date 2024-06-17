Вінниця закупила шість нових автобусів

КП «Вінницька транспортна компанія» провела тендер на закупівлю 6 газових міських автобусів великої місткості. За одну одиницю доведеться сплатити трохи більше 7 млн. грн.

У prozorro підприємство інформацію розмістило 27 травня, а 7 червня оголосило про про намір укласти договір з переможцем – ТОВ «Ейтіпі», яке запропонувало поставити техніку за 42,84 млн. гривень (очікувана вартість була 46,05 млн. грн.).

Низькопідлогові автобуси мають поставити до КП «ВТК» до 30 вересня.

Про київську фірму «Ейтіпі», зареєстровану у 2004-му, відомо, що вона спеціалізується на торгівлі транспортними засобами.

Зазначимо, минулого року директор департаменту транспорту та мобільності Вінницької міськради Андрій Сорокін казав, що для повного забезпечення потреб громади, Вінниці необхідно мати близько 70 автобусів, а у наявності була 61 одиниця транспорту.

Нагадаємо, з 1-го травня у Вінниці на маршрут №16 «Водоканал – Барське шосе – Аграрний університет» додатково вийшли два автобуси VDL CITEA. У березні їх передало німецьке місто-партнер Мюнстер. Це дозволило зменшити майже на годину інтервал руху автобусів в години «пік».

Автобуси VDL CITEA LLE120 нідерландського виробника хоч і вживані, втім, мають низький рівень підлоги, обладнані відкидним пандусом та окремим місцем для пасажира на кріслі колісному.

За словами директора департаменту транспорту та міської мобільності міськради Андрія Сорокіна, залучивши ці автобуси на 16-ий маршрут, вдалось вивільнити один автобус, який на ньому працював раніше, аби задіяти його на маршрутах у напрямку Старого міста.