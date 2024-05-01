Вінниця отримала свій іменний торт з унікальним смаком

Торт «Вінниця» – новинку у кулінарії. У його складі є гречане борошно, волоські горіхи, рожевий шоколад і один з головних гастрономічних символів Вінниці – вишня. Вона присутня у кількох варіантах: перетертих сублімованих, а також в’ялених фруктів, що надають торту легкої нотки пікантності, та фірмового вишневого мармеладу.

Про це повідомляє офіційний туристичний сайт міста “Вінниця Сіті”.

До початку повномасштабної війни у Вінниці планували провести конкурс серед кондитерських на створення десерту-візитівки міста. Через воєнну агресію реалізувати цю ідею не вдалося. Але ініціативу розробити фірмовий торт для Вінниці підхопила місцева кондитерська «Солодка мрія». Упродовж майже півроку фахівці розробляли рецептуру солодкої візитівки для міста – торта «Вінниця» – стриманого на вигляд та унікального всередині.

Спробувати новинку можна з 23 квітня у всіх фірмових магазинах кондитерської. Спеціально для туристичного сайту visit.vinnytsia.city менеджерка з продажу ТМ «Солодка Мрія-Вінниця» Наталія Андрійчук та майстриня цеху Марина Долюк розповіли про розробку унікальної рецептури цього десерту й те, як смакуватиме торт «Вінниця».

«Нам хотілося зробити щось унікальне (чого немає принаймні в Україні), з продуктами від вінницьких виробників і з додаванням вишні, бо це гастрономічний символ міста. Вона смакує в безлічі цікавих локальних страв і є у місцевих назвах: річка Вишня, мікрорайон “Вишенька”, садиба Пирогова “Вишня”. І ми також використовуємо вишню в багатьох видах нашої продукції. В основі торта “Вінниця” – білкові коржі з додаванням гречаного борошна, подрібненого волоського горіха і в’яленої вишні. Крем, яким вони перешаровані, – це ганаш на основі рожевого шоколаду “Рубі” з додаванням сублімованої вишні. Також торт має прошарок вишневого мармеладу. А зверху все оздоблене ганашем на основі чорного шоколаду і кандурину», – розповіла Марина Долюк, яка працювала над рецептом торта.

Гарантійний термін придатності торту «Вінниця» – три доби. Це робить його ідеальним гостинцем, якщо вінничани їдуть в інше місто, та солодким сувеніром для туристів, які можуть не боятися везти його на далекі відстані. Цікаво, що готується торт «Вінниця» також три доби. Марина Долюк каже, що цей час потрібен інгредієнтам, щоб настоятись і добре поєднались. Наприклад, лише стабілізація ганашів триває 24 години.

«Нашій команді дуже хотілося, щоб у Вінниці була така солодка візитівка. Щоб люди їхали саме за нею до себе додому чи до близьких. Тож створення цього торта було дуже відповідальною місією, – каже менеджерка з продажу Наталія Андрійчук. – Ми багато працювали над тим, яким він повинен бути, які використати інгредієнти (щоб вони гармонійно поєднались і водночас виділили торт серед усіх інших). Тож увесь процес зайняв пів року. Цей торт проходив безліч ретельних перевірок. Ми постійно змінювали його, вдосконалювали, і фінальний варіант дегустаційна комісія затвердила одноголосно.

Зараз ми у процесі патентування рецепта, адже торт “Вінниця” – наш власний виріб, який є унікальним і надто важливим для нашої команди. Це по суті початок великої історії на багато поколінь. І я із впевненістю можу рекомендувати своїм друзям та знайомим вже до цього Великодня й усіх наступних свят купувати у якості подарунка цю солодку новинку, адже наші фахівці зробили його незвичайним і таким, що запам’ятається з першого шматочка та асоціюватиметься зі смаком нашого рідного міста. Він точно буде оригінальним сувеніром та окрасою будь-якого столу».

Ще одна особливість торту Вінниця – поєднання кількох різних текстур і структур смаків. Упродовж терміну зберігання його смакові якості змінюються – в першу добу він сухіший, наступної і далі просочується, тож смак розкривається уже по-іншому.

«Ми придумали так, щоб коржі були сухі. Як казала наша директорка: “щоб ріжеш, і був звук, наче по снігу йдеш в мороз”. Але на другий-третій день зберігання торт настоюється і трохи видозмінює структуру: від хрусткої до більш м’якої. Тож кожен може обрати, як йому більше до смаку», – говорить Марина Долюк.