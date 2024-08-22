Віктор Бронюк очолив Вінницьку обласну філармонію

Навіщо це йому? Не будемо гадати, сподіваємося сам Віктор Бронюк згодом розповість. Мова про те, що відомий співак став новим керівником Вінницької обласної філармонії.

Сьогодні голова облради Вячеслав Соколовий та його заступник Ігор Івасюк представили колективу нового очільника.

Про це повідомляє Вінницька облрада.

«Віктор має творчий і адміністративний досвід у сфері культури. Співак, лідер гурту «ТіК». А ще він – волонтер, причому дуже активний і результативний! Все це знадобиться йому на новій посаді! Переконаний, з колективом спрацюється. Будуть нові цікаві проєкти, нові можливості!», – зазначив на представленні Вячеслав Соколовий.

Народився Бронюк 24 березня 1979 року у селі Соколова на Вінниччині. Закінчив Барське педагогічне училище та історичний факультет Вінницького державного педагогічного університету.

2005 року заснував гурт «ТіК» (Тверезість і Культура).

2008 року став головою правління благодійного фонду «Подільська громада», який визнано найкращим благодійним фондом України.

У квітні 2012 року Віктор Бронюк був одним із учасників інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?». Тричі був визнаний найкращим гравцем. Тоді ж Віктора Бронюка посвятили у козаки.

Одружений, має двох дітей.