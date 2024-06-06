Вийшов трейлер фільму «Чужий»

Студія 20th Century Studios випустила перший трейлер фільму жахів Чужий: Ромул режисера Феде Альвареса.

Сюжет фільму розгортається між першою та другою частинами франшизи — Чужий (1979) та Чужі (1986). Згідно з офіційним синопсисом, фільм розповість про групу молодих космічних колонізаторів, які під час прибирання занедбаної космічної станції стикаються з найстрашнішою формою життя у Всесвіті.

Прем’єра стрічки в Україні запланована на 15 серпня.

Компанія Sony Pictures Entertainment 4 червня представила перший трейлер фантастичного бойовика «Веном: Останній танець».

У центрі сюжету — журналіст Едді Брок, який возз’єднався з розумним інопланетянином Веномом. Завдяки цьому головний герой отримує надлюдські здібності і разом із симбіонтом бореться з лиходіями.

У третій частині трилогії герої рятуватимуть людей, проходячи через складні ситуації та небезпеки, а також тікатимуть, адже їх переслідують два світи. Вони будуть змушені прийняти руйнівне рішення, яке опустить завісу над «останнім танцем Венома та Едді».

Прем’єра запланована на 25 жовтня 2024 року.